Fußball-Regionalliga : Gelungener Einstand für Thomas Gerstner beim SV Straelen

Straelen Die Mannschaft gewinnt das erste Spiel unter der Regie des neuen Trainers gegen die U 23 von Borussia Mönchengladbach mit 1:0. Er beendet damit vor gut 500 Zuschauern eine Serie von drei Niederlagen in Folge.

Der neue Mann auf der Trainerbank sorgte für viel Freude an der Römerstraße. Der Fußball-Regionalligist SV Straelen hat am Samstag beim Debüt von Thomas Gerstner die Negativserie von drei Niederlagen in Folge beendet und einen 1:0 (1:0)-Sieg gegen die U 23 des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach gefeiert. Die rund 500 Zuschauer, darunter die Gladbacher Ex-Profis Arie van Lent, Eugen Polanski und Steffen Korell, sahen ein kämpferisch und leidenschaftlich agierendes SVS-Team. Es ließ in Ansätzen die Handschrift des 55-jährigen Fußball-Lehrers, der die Mannschaft vor einer Woche übernommen hatte, erkennen. Irgendwie hatte alles mehr Ordnung und mehr Struktur. Wenn der Trainer eingriff, dann laut und mit präzisen Anweisungen an die Akteure. Ein Teil des Matchplans war es, mit hoch an den Außenlinien stehenden Flügelspieler das Spiel in die Tiefe zu ermöglichen und aggressiv nach vorne zu agieren. „Ich bin da ein hohes Risiko gegangen, aber es hat hingehauen“, sagte Gerstner.