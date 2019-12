Handball : Aldekerker B-Juniorinnen hellwach zum vierten Saisonsieg

Aldekerk Handball-Regionalliga der B-Juniorinnen: TV Aldekerk – BTB Aachen 26:20 (15:11). Der Plan ist aufgegangen. Im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn aus Aachen ging es für die Aldekerker Mädchen zunächs einmal darum, mit einem Sieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herzustellen.

Von Beginn an präsentierten sich die jungen Aldekerkerinnen hellwach und führten bereits nach vier Minuten mit 3:0. Gegen die bewegliche ATV-Abwehr taten sich die Gäste aus der Kaiserstadt auch in der Folgezeit schwer – beim Stand von 10:3 nach 14 Minuten deutete alles auf eine glatte Angelegenheit hin. Doch plötzliche Nachlässigkeiten in der Abwehr ließen den Gegner noch einmal herankommen. Die Gastgeberinnen fingen sich jedoch wieder und hatten das Spiel unter Kontrolle. Nach dem Wechsel steckte Aachen nie auf, beim 22:19 (43. Minute) wurde es nochmals eng, ehe der ATV mit vier Toren in Folge für die endgültige Entscheidung sorgte.