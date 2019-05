Handball : Sieg, Blumen, Geschenke und ein paar Tränchen zum Abschied

Aldekerk Dritte Handball-Liga der Frauen: TV Aldekerk – 1. FC Köln 31:23 (14:13). Gelungener Abschluss für Trainerin Dagmara Kowalska und einige Spielerinnen.

„Für diese Mannschaft und den TV Aldekerk ist in meinem Herzen immer ein Stückchen Platz.“ In ihrem letzten Spiel als Trainerin der Drittliga-Frauen des ATV gab es für Dagmara Kowalska und ihr Team zum Abschluss zwei toll herausgespielte Punkte, Blumen und Geschenke für die ausscheidenden Spielerinnen und für die Zuschauer schöne Tore und ein attraktives Spiel.

Vor der Partie war die Trainerin vor gut gefüllten Rängen vom ATV-Vorsitzenden Dirk Möcking nach vier erfolgreichen Jahren mit guten Wünschen verabschiedet worden. Blumen gab es auch für die Spielerinnen, die dem ATV den Rücken kehren, ehe es auf dem Feld losging. In der Anfangsphase lief es bei den Gastgeberinnen zunächst aber noch nicht richtig rund. Vorne kam das Spiel nicht zum Laufen, die Aldekerker mühten sich, schafften es aber nicht, sich zwingende Chancen zu erspielen. Und auch in der Defensive lief es, trotz einer guten Leistung von Nadja Leuf zwischen den Pfosten, nicht wirklich gut. Die beiden Teams schleppten sich eher der Pause entgegen, ohne dass es Vorteile für die eine oder andere Seite gegeben hätte. Kurz nach dem Seitenwechsel drehten die Grün-Weißen dann jedoch auf. Nach einer Roten Karte für die insgesamt oftmals recht rüde einsteigenden Domstädterinnen nutzen die Gastgeberinnen die Überzahl für sich und legten insgesamt einen unwiderstehlichen Zwischenspurt hin. Die Abwehr der Hausherrinnen machte einen guten Job, vorne machte bedingungsloses Tempospiel mit fein herausgespielten Treffern den Unterschied. Die Aldekerkerinnen trafen von allen Positionen – der FC musste machtlos mit ansehen, wie ihm das Spiel entglitt. Erst nach dem Treffer von Lisa Beyer zum 28:16, der vom eigens für ihr letztes Spiel angereisten Fanclub lautstark gefeiert wurde, traf der FC nach zehn Gegentoren in Serie wieder, doch war die Partie da längst entschieden.

Kowalska konnte munter durchwechseln, ohne dass ein Bruch in die Aktionen der Grün-Weißen gekommen wäre. Am Ende gab es stehende Ovationen von den Rängen, nochmal Geschenke von der Mannschaft und Freibier für die Fans. Der Tag in der Halle endete auch mit dem einen oder anderen Tränchen. Beim internen Saisonschluss feierte die Mannschaft den erfreulichen siebten Tabellenplatz in Liga drei und vor allem auch die tolle Heimbilanz mit nur einer Niederlage in der Vogteihalle.