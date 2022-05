Volleyball : Nachwuchs des VC Eintracht Geldern verpasst nur knapp das Viertelfinale

Der von Katrin Baumann (l.) und Thomas Cöhnen trainierte Eintracht-Nachwuchs überzeugte beim Finalturnier in Lüdinghausen. Foto: VC Eintracht Geldern

Geldern Westdeutsche Meisterschaft der U 14-Juniorinnen: Gelderner Mannschaft belegt in Lüdinghausen den zehnten Platz und hat am Ende zwei Erfolgserlenisse.

Lüdinghausen war für die U 14-Juniorinnen des VC Eintracht Geldern allemal eine Reise wert. Der von Katrin Baumann und Thomas Coehnen trainierte Nachwuchs befand sich dort im illustren Kreis der zwölf besten Volleyball-Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen , die den neuen Westdeutschen Meister ermittelten. In der Gesamtwertung landeten die Eintracht-Talente auf Rang zehn.

Im entscheidenden Duell um den Einzug ins Viertelfinale lieferte sich die Eintracht mit dem VC SFG Olpe einen offenen Schlagabtausch. Den ersten Satz entschieden die Geldernerinnen mit 25:23 für sich. Im zweiten Durchgang hatte der Gegner aus dem Sauerland das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite und erzwang mit einem 25:22 den Tiebreak. Dort flatterten in den entscheidenden Momenten etwas die Nerven. Nach einem 11:15 verabschiedete sich die Mannschaft in die Trostrunde, in der die Plätze neun bis zwölf ausgespielt wurden.