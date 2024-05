Zwölf Hobbyteams am Start Ein Volleyball-Turnier mit hohem Spaßfaktor

Sie nennen sich Bagger- und Pritschfreunde. Wie der Name schon erahnen lässt, ist für sie Volleyball die schönste Nebensache der Welt. Die Gelderner „Bupfe“ können inzwischen auf eine bemerkenswerte Tradition zurückblicken und richten am Samstag, 11. Mai, ab 9 Uhr in der Sporthalle Am Bollwerk die 41. Auflage ihres Frühjahrsturniers aus.