Schwimmen : SC Delphin Geldern stellt zwölf neue Verbandsmeister

Gleich vier Titel gingen auf das Konto von Caroline Stark, die demnächst bei den Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften startet. Foto: Stefan Ruetters

Geldern Bei den Titelkämpfen der Jahrgänge 2009 bis 2012 präsentierte sich der Nachwuchs in Düsseldorf einmal mehr in beeindruckender Form.

So erfolgreich hat in der Geschichte des Schwimm-Clubs Delphin Geldern noch nie eine Wettkampf-Mannschaft an den Verbandsmeisterschaften teilgenommen. Bei den Titelkämpfen des Verbandes Rhein-Wupper der Jahrgänge 2009 bis 2012, die jetzt im Düsseldorfer Rheinbad ausgetragen wurden, setzten die Mädchen und Jungen mit insgesamt zwölf Siegen neue Maßstäbe. 21 Silber- und neun Bronzemedaillen machten das beeindruckende Mannschafts-Resultat perfekt.

Delphin-Trainer Jörg Löcker hatte 15 Schwimmerinnen und Schwimmer nominiert, die insgesamt 81 Rennen absolvierten und dabei 59 persönliche Bestzeiten aufstellten.Melina Reis (Jahrgang 2012) lieferte sich packende Zweikämpfe mit ihrer Konkurrentin aus Wuppertal über 100 und 200 Meter Brust. Weit vor der Konkurrenz trieben sich die beiden gegenseitig zu neuen Höchstleistungen. Melina verbesserte sich über 200 Meter Brust dabei gleich um sieben Sekunden im Vergleich zu ihrer nur eine Woche vorher erzielten Bestzeit. Ihre Konkurrentin verbesserte sich in diesem spannenden Rennen sogar um zehn Sekunden. Das war ein wenig Trost für Melina, die als Zweite anschlug. Den gleichen Verlauf nahm das Rennen über 100 Meter Brust, in dem Melina lange führte, sich aber am Ende wieder knapp geschlagen geben musste. Einen Verbandsmeistertitel sicherte sich die junge Geldernerin aber dann doch noch – sie gewann die 50 Meter Brust sehr sicher.

Im gleichen Jahrgang holte sich Emma Klaessen ihren Titel über 100 Meter Freistil in 1:18,29 Minuten. Mit zwei weiteren Silbermedaillen über 50 Meter Rücken und 200 Meter Lagen sowie zwei Bronzemedaillen über 50 Meter Freistil und 100 Meter Rücken demonstrierte sie einmal mehr ihre Vielseitigkeit. Ebenfalls einen Titel gewann Tami Kleuskens im Jahrgang 2010. Sie absolvierte die 50 Meter Freistil in der Siegerzeit von 31,43 Sekunden. Über 50 Meter Delphin landete sie auf dem zweiten Platz.

Auch über 50 Meter Delphin trug sich Elisabeth Mendritzki (Jahrgang 2009) in die Siegerliste ein. 33,34 Sekunden bedeuteten eine persönliche Bestzeit. Etwas überraschend gewann sie über 200 Meter Lagen außerdem Silber. Gleich neun Mal ging Caroline Stark (2011) an den Start. Vier Titel, fünf Silbermedaillen, sieben Bestzeiten – besser geht es praktisch nicht. Damit ist die Gelderner Schülerin bereit für den Saisonhöhepunkt: In drei Wochen startet Caroline Stark in Dresden bei der Deutschen Meisterschaft im Mehrkampf. Die weiteren Gelderner Medaillen gingen bei den Mädchen an Luise Rattmann (2011, jeweils Silber über 50 und 100 Meter Delphin), Luise Böcker (2011, jeweils Bronze über 50 und 100 Meter Delphin), Charlotte Frohwerk (2012, jeweils Silber über 100 und 200 Meter Rücken, Bronze über 50 Meter Rücken), Johanna Croonenbrock (2010, Silber über 200 Meter Brust, Bronze über 100 Meter Brust).