Schach : „Schachfuchs“ Norbert Kersten ist Gelderner Stadtmeister

Geldern 42 Denksportler waren bei den Titelkämpfen in den „Lindenstuben“ mit von der Partie. Die erste Mannschaft des SC Geldern ist erfolgreich in die Saison gestartet.

Die Schachabteilung des TTC Blau-Weiß Geldern-Veert richtete jetzt mit Unterstützung der Volksbank an der Niers und der Stadtwerke Geldern die offenen Stadtmeisterschaften aus. 42 Denksportler vom gesamten Niederrhein trafen sich zu sieben Wettkampf-Runden in den Gelderner „Lindenstuben“, um die neuen Titelträger zu ermitteln. Dabei wurden rund 1200 Euro Preisgeld an die Vereins- und Hobbyspieler ausgeschüttet. Den Gesamtsieg und damit den begehrten Wanderpokal sicherte sich Norbert Kersten von den Schachfüchsen aus Kempen vor Eugen Heinert vom OSC Rheinhausen und Jochen Esser von Turm Kamp-Lintfort. Den Sprung in die Top Ten schafften gleich fünf Spieler aus den Reihen des Gastgebers: Sebastian Mill, Peter Supplieth, Mykhaylo Nezhyvenko, Deutscher Meister in der Altersklasse der Grundschüler, Klaus Gutsche und Ralph Addo.