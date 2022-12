Schwimmen Vier Gelderner Mädchen für NRW-Verband am Start

Am Start waren nahezu alle Talente aus ganz Deutschland, die bundesweit in den jeweiligen Altersklassen die Bestenlisten anführen. Der Wettkampf begann mit einer spannenden 12 mal 50 Meter Mixed-Freistilstaffel, in der das NRW-Team knapp hinter der Berliner Auswahl auf Platz zwei landete. Zum Einsatz kam Caroline Stark, die mit sehr guten 29,18 Sekunden ihre Nominierung rechtfertigte. Das erste Einzelrennen der jungen Geldernerinnen bestritt Amelie Nzounpe über 50 Meter Delphin. Sie schlug in 35,34 Sekunden mit fast drei Sekunden Vorsprung auf ihre Teamkollegin Tjorven Ida Abrahams an und stellte einen neuen NRW-Jahrgangsrekord auf. Melina Reis startete anschließend über 100 Meter Delphin. Sie erzielte in 1:27,80 Minuten eine persönliche Bestzeit und landete auf Platz sechs. Ebenfalls Rang sechs belegte Caroline Stark über 100 Meter Delphin und verbesserte ihre Bestzeit um drei Sekunden auf jetzt 1:16,14 Minuten.