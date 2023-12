Fußball Hallen-Stadtmeisterschaft ist Geschichte

Ob der Budenzauber in veränderter Form noch einmal nach Geldern zurückkehrt, steht in den Sternen. Seit 2013 hatte die Volksbank an der Niers die Tirelkämpfe regelmäßig als Sponsor unterstützt. „Ich habe mit dem Gelderner Geschäftsstellenleiter Markus Bexte darüber gesprochen, eventuell ein Hallenturnier für Vereine aus dem Voba-Gebiet zu organisieren“, so Winkler. Das wäre dann so etwas wie ein winterlicher Voba-Cup im Miniformat, ist aber noch Zukunftsmusik.