Paralympics in Tokio : Geldernerin Regine Mispelkamp holt Bronze

Geldern Die Dressurreiterin hat sich mit dem Medaillengewinn einen Traum erfüllt. Die 50-Jährige, die unter Multipler Sklerose leidet, präsentiert mit ihrem Pferd Highlander Delight’s eine fast perfekte Kür.

Die Rede ist von Regine Mispelkamp aus Geldern-Hartefeld, die am Montag zu deutscher Zeit in den ganz frühen Morgenstunden bei den Paralympics in Tokio die erste Medaille der deutschen Para-Dressurreiter gewann. Mit ihrem Pferd Highlander Delight’s, mit dem sie in der vergangenen Woche in der Pflicht Rang vier belegt und sich somit für das Kür-Finale qualifiziert hatte, präsentierte die 50-Jährige im Baji Koen Equestrian Park eine ausdrucksstarke Kür. Der verdiente Lohn: 76,82 Prozentpunkte, die in der Gesamtwertung Bronze bedeuteten.

Bundestrainer Bernhard Fliegl war der Überbringer der guten Nachricht. „Er kam auf mich zu und hat es mir gesagt. Wir sind uns erst einmal um den Hals gefallen und haben ein bisschen geweint“, sagte die 50-jährige Pferdewirtschaftsmeisterin, die an Multipler Sklerose erkrankt ist und in den Wettbewerben des „Grad V“ startet. Damit überzeugte die Geldernerin, die schon vor ihrer Erkrankung eine erfolgreiche Dressur- und Springreiterin war, einmal mehr auf internationaler Bühne. Vor drei Jahren war Regine Mispelkamp von den Weltmeisterschaften in Tryon in den Vereinigten Staaten mit Einzel- und Team-Bronze zurückgekehrt. In Tokio musste sie am Montag nur der favorisierten Belgierin Michele George (80,59 Prozentpunkte) und dem Niederländer Frank Hosmar (80,24) den Vortritt lassen. Bereits in der Pflicht hatte sich Regine Mispelkamp mit Hosmar ein packendes Duell um Bronze geliefert.