Denksport Geldern wird zur Schach-Hochburg

Selbstverständlich hat auch der Gastgeber, dessen erste Mannschaft in der abgelaufenen Saison den Aufstieg in die Erste Verbandsklasse geschafft hat, das eine oder andere heiße Eisen im Feuer. So sind Erik Hartz und Stefan Mohrholz, die zuletzt noch für den OSC Rheinhausen drei Etagen höher in der NRW-Klasse auf den 64 Feldern im Einsatz waren, zum SC Geldern gewechselt. Auch Klaus Gutsche, Peter Supplieth, Youngster Sebastian Mill und der junge Franzose Yann Colnot sind immer für eine Überraschung gut. Die Gelderner Schach-Stadtmeisterschaft wird erneut von der Volksbank an der Niers und den Stadtwerken Geldern unterstützt; erstmals sitzt das Unternehmen Landschaftsbau und Gartenpflege Bloemen im Sponsorenboot. „Das wird bis zum Schluss ein ganz spannender Wettbewerb. Die Leistungsdichte des Teilnehmerfeldes ist enorm hoch“, so Brück. Passend zur erfreulichen Entwicklung der Titelkämpfe geht’s auch für die Abteilung der Denksportler kontinuierlich bergauf. Zwar ist Mischa Nezhyvenko, Deutscher Meister in der Altersklasse der Grundschüler, zum Krefelder SK Turm gewechselt, dessen erste Mannschaft in der NRW-Liga mitmischt. Der Junge aus der Ukraine hatte in der abgelaufenen Saison mit fünf Siegen in fünf Spielen großen Anteil am Aufstieg in die Verbandsklasse.