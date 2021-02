Ex-Quadfahrer ist auf Seitenwagen-Motocross umgestiegen : Jan Hoormann feiert sein Comeback mit Beifahrer

Geldern Der Gelderner ist zurück auf den Motocross-Pisten. Diesmal allerdings auf drei Rädern und mit Andy Schlinnertz. Das Duo hofft auf eine erfolgreiche Saison 2021.

Nach einigen wechselvollen Jahren in der Deutschen Meisterschaft der Quads, mit respektabelen Erfolgen aber auch mit verletzungsbedingten Rückschlägen, hängte der Gelderner Jan Hoormann im Jahr 2016 bereits mit 21 Jahren den Helm an den Nagel und verkaufte sein vierräderiges Motocross-Gefährt samt Ausrüstung. Drei Jahre Abstinenz, dann hatte es den Motocrosser wieder gepackt. Jedoch reichen nun drei Räder, um eine sportliche Herausforderung zu suchen.

Für Jan Hoormann selbst kommt sein Comeback im Alter von 26 Jahren nicht überraschend: „Nach dem Aus am Ende der Saison 2016 war ich in den darauffolgenden Jahren als Hobby-Mechaniker im Seitenwagen-Motocross im Einsatz. Dabei fand ich immer mehr Gefallen an den Seitenwagenrennen. Auch durch die sportliche Karriere meines Vaters Ralf, der als Beifahrer von Walter Netterscheid dreifacher Deutscher Meister war und zu den Top fünf in der WM gehörte, fühle ich mich im Seitenwagen-Sport seit Kindertagen zu Hause. Dass ich irgendwann wieder selbst am Gasgriff drehen würde, war mir stets bewusst. Nur der Zeitpunkt musste stimmen.“