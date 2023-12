Sportpolitik Kletterzentrum steht auf der Kippe

Dennoch ist die Gefahr groß, dass aus dem geplanten „Kletterzentrum Geldern“ zunächst einmal nichts wird. Im Zuge der Baumaßnahmen am Gelderner Berufskolleg, die im Frühjahr am Nierspark starten, wird ein etwa 14 Meter hoher Kletterturm entstehen. In Verbindung mit einer entsprechenden Wand am Bollwerk hätte dem ganzjährigen „Bouldern“ nichts mehr im Wege gestanden. Am Mittwochabend wird sich zunächst ab 18 Uhr der Sportausschuss im großen Saal des Bürgerforums mit dem Thema beschäftigen. Angesichts der angespannten Haushaltslage gibt die Verwaltung den Kommunalpolitikern schon einmal die Empfehlung auf den Weg, den Antrag abzulehnen.