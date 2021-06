Wenige Änderungen beim A-Ligisten : Arminia Kapellen-Hamb setzt auf den bewährten Kader

Geldern Der Fußball-A-Ligist ist noch mit einem potenziellen Neuzugang im Gespräch. Das Team bleibt aber größtenteils zusammen. Drei neue Spieler sollen die Mannschaft verstärken.

Bei Arminia Kapellen-Hamb hat sich an der Kaderzusammensetzung im Vergleich zur vergangenen Saison in der Fußball-Kreisliga A nur wenig verändert. Trainer Marcel Lemmen zufolge wird sich daran in den verbleibenden Tagen bis zum Ende des Wechselfensters auch nicht mehr viel ändern.