Fußball : Arminia Kapellen ist zuversichtlich

Geldern Trainer Marcel Lemmen leitet beim A-Ligisten einen Verjüngungsprozess ein. „Uns hat zwar auf der einen Seite sehr viel Erfahrung verlassen. Viele junge, talentierte Spieler sind aber hinzugekommen. Das kann für uns eine Riesenchance sein“, sagt er mit Blick auf den Saisonstart.

Marcel Lemmen kann recht entspannt an seine Aufgabe herangehen. Im vergangenen November hatte der Trainer den Fußball-A-Ligisten Arminia Kapellen in akuter Abstiegsgefahr übernommen. Bis zum Saisonabbruch im März hatte er mit seinen Schützlingen für die eine oder andere Überraschung sorgen können – der Klassenerhalt war wieder in Reichweite. Doch das Thema Abstiegskampf sollte sich auf andere Weise erledigen. Durch den Abbruch der Spielzeit und der Entscheidung, dass es keine Absteiger geben wird, war die Arminia aus dem Schneider.

Ab sofort werden die Karten aber wieder neu gemischt. „Ende Juli haben wir langsam wieder mit der Vorbereitung begonnen“, sagt der Coach, der ein gesundes Maß an Zuversicht ausstrahlt. „Uns hat zwar auf der einen Seite sehr viel Erfahrung verlassen. Viele junge, talentierte Spieler sind aber hinzugekommen. Das kann für uns eine Riesenchance sein“, sagt Lemmen. Im Training machten die Debütanten schon auf sich aufmerksam. „Sie haben sich gut integriert und machen mir sehr viel Spaß“, so Lemmen. Bis zum Saisonstart will er noch an der Fitness seiner Spieler arbeiten. Daran hatte es in den ersten Tetspielen noch gehapert.