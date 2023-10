Über Stock und Stein im Waldfreibad Gelderland-Cross: Das Fest der Querfeldein-Sportler

Die erfreuliche Resonanz war für das Organisatoren-Team um Benedikt May vom Bäderverein Waldfreibad Walbeck Anlass genug, um die zweite Auflage der Veranstaltung noch in diesem Jahr auszurichten. Am kommenden Wochenende, 21. und 22. Oktober, ist das riesige Areal wieder fest in der Hand der Crossläufer und Mountain- und Gravelbiker. „Im April durften wir rund 350 Freizeitsportler begrüßen. Das Feedback der Teilnehmer war super. Die meisten haben bereits angekündigt, erneut bei uns an den Start zu gehen“, so May. Da der Gastgeber in Zusammenarbeit mit der Gelderner Radsport-Legende Gerd Bloemen und Moderator Laurenz Thissen vom TSV Weeze in den vergangenen Wochen und Monaten gehörig die Werbetrommel gerührt hat, soll die Starterzahl im zweiten Anlauf noch einmal deutlich in die Höhe schnellen.