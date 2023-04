Leichtathletik Gelungene Premiere des Cross-Spektakels

Den Regengüssen am Samstag trotzten 150 Läufer und Läuferinnen. Gestartet wurden die Cross-Läufe im weiten Rund des Freibadgeländes in mehreren Wettkampf-Klassen und Jahrgängen. Von den Bambini, die eine 500 Meter lange Strecke zurücklegten, bis zu den Hauptläufen der Frauen und Männer, die über 4000 und 5000 Meter gefordert waren. Die Querfeldein-Spezialisten waren vom gesamten Niederrhein angereist und zeigten sich durch die Bank begeistert. Darunter Marianne Spronk vom TSV Weeze, die in ihrer Laufbahn schon viele Titel bis hin zur Weltmeisterschaft gesammelt hat. „Das ist hier eine besondere Strecke für alle, die gerne Crosslauf machen. Man ist hier auf der Rundenstrecke sehr nahe am Geschehen und wird auch immer wieder von den Zuschauern angefeuert. Das Gelände gibt alles her, Duschen und Umkleiden sind vorhanden. Ich hoffe, das dieses Event hier in Zukunft regelmäßig stattfindet“, sagte die bekannte Läuferin.