Gelderland Cross Querfeldein im Walbecker Freibad

Das Waldfreibad Walbeck ist seit vielen Jahren eine beliebte Freizeit-Attraktion für alle Generationen. Im kommenden Frühjahr wartet der Bäderverein um Geschäftsführer Benedikt May mit einem neuen sportlichen Wettbewerb auf, der sich an alle Crossläufer und Mountainbikefahrer in der Region richtet. Am Wochenende, 1. und 2. April, feiert der „Gelderland Cross“ seine Premiere.