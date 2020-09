Handball : Geisterspiele für Handballer des TV Issum

Oliver Cesa, Trainer der Herren-Mannschaft des TV Issum, ist kein Befürworter des Saisonstarts im Handball. Foto: Heinz Spütz

Issum Die Landesliga-Teams des Klubs starten am Samstag mit Heimpartien in die Saison. Zuschauer dürfen bei den Spielen nicht in die Halle, Duschen und Kabinen bleiben geschlossen.

Die Landesliga-Teams des TV Issum starten am Samstag in eine Handball-Saison, in der sie wegen der Corona-Pandemie mit extremen Einschränkungen leben müssen. Nicht nur, dass die Heimpartien zu Geisterspielen werden, weil in der Vogt-von-Belle-Sporthalle keine Zuschauer erlaubt sind. Auch Duschen und Kabinen in der Halle bleiben geschlossen, weshalb die Issumer Akteure und die Gästespieler umgezogen zur Sportstätte kommen müssen.

Auch deshalb will bei Oliver Cesa, Trainer der Herren-Mannschaft des TV Issum, überhaupt keine Vorfreude aufkommen. „Ich bin kein Verfechter des Saisonstarts im Handball. Denn gerade in unserer Sportart ist die Ansteckungsgefahr sehr groß, weil es noch weitaus mehr Körperkontakt als zum Beispiel beim Fußball gibt“, sagt Cesa.

Seine Mannschaft erwartet zum Auftakt am Samstag um 19.15 Uhr die durchaus ambitionierte HSG Hiesfeld/Aldenrade II. „Das wird ein ganz schweres Spiel gegen einen Gegner, der sich einiges vorgenommen hat“, sagt der Issumer Coach. Die Vorbereitung seiner Mannschaft war sehr durchwachsen. Erst jetzt hat Cesa im Training den kompletten Kader zur Verfügung. Trotz dieser Widrigkeiten war der Coach mit den Leistungen in den Testspielen zufrieden, zumal die Abwehr, das Prunkstück der Mannschaft, wieder für die nötige Stabilität sorgen konnte. In der Offensive kann die Mannschaft weiter auf Rückraumspieler Christoph Leenings bauen, der eigentlich kürzertreten wollte. „ Unser Ziel ist ein Platz in der oberen Tabellenhälfte. Mit der nötigen mannschaftlichen Geschlossenheit sollte das zu erreichen sein“, sagt Oliver Cesa.

Das Frauen-Team des TV Issum empfängt am Samstag bereits um 16.45 den HSV Wegberg. Auch bei der Mannschaft von Trainer Werner Konrads lief die Vorbereitung nicht immer optimal, weil einige Spielerinnen wegen des Studiums oder aus beruflichen Gründen häufiger bei den Übungseinheiten fehlten. „Aber insgesamt bin zufrieden mit der Vorbereitung, zumal die Jugendspielerinnen, die wir zum Teil hochgezogen haben, sich sehr gut ent­wickeln“, sagt Konrads.