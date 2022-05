Handball-Oberliga der Frauen : SV Straelen macht in Spiellaune den höchsten Saisonsieg perfekt

Straelen Gastgeberinnen präsentieren sich von ihrer besten Seite und schicken die Reserve des Zweitligisten HSG Solingen-Gräfrath mit einem 41:20 nach Hause.

Das Duell der Tabellennachbarn war eine überraschend einseitige Angelegenheit. Vom Anpfiff an dominierten die Oberliga-Handballerinnen des SV Straelen die an diesem Abend hoffnungslos unterlegene Reserve des Zweitligisten HSV Solingen-Gräfrath. In der Defensive verteidigten die Gastgeberinnen äußerst konzentriert und schalteten bei Ballgewinnen blitzschnell um. Nach nicht einmal sieben Minuten hieß es bereits 8:1 für die Grün-Gelben. Der Grundstein für den ungefährdeten 41:20 (23:9)-Kantersieg war gelegt.

Auch im Anschluss gab die Mannschaft weiter Vollgas, spielte sogar im aufgebauten Angriff mit dem Gegner Katz und Maus. „Wir haben sehr diszipliniert gespielt und viele gute Entscheidungen getroffen. Das war ganz nah am Optimum“, sagte SVS-Coach Michael Terhoeven. Als die Gäste nach einer guten Viertelstunde auf eine 5:1-Deckung umstellten, brauchte es ein paar Angriffe, bis sich der SVS darauf eingestellt hatte. Dann lief es wieder wie am Schnürchen. Zur Pause lag Straelen schließlich mit 23:9 vorn.

Trotz des deutlichen Vorsprungs blieb das Team auch zu Beginn der zweiten Hälfte am Drücker. In der 44. Minute traf Marie van Bebber zum 33:13, ehe die Spielerinnen ein wenig den Fuß vom Gaspedal nahmen. „Zum Schluss wurde die eine oder andere Chance ausgelassen und nicht mehr ganz so konsequent verteidigt. Kein Vorwurf an die Mannschaft. Bei so einem Spielstand lässt die Konzentration irgendwann nach“, so Terhoeven. Die 40 Tore-Marke wurde trotzdem geknackt. Mia Kurfürst erzielte den umjubelten Treffer. Der Schlusspunkt zum 41:20 ging auf das Konto von Theresa Mülders.