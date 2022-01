Fußball-Landesliga : Contrino sucht neue Herausforderung

Guido Contrino möchte auch in Zukunft an der Seitenlinie einer Mannschaft die Richtung vorgeben. Foto: Norbert Prümen

Wachtendonk Markus Müller löst im Sommer Guido Contrino als Trainer des TSV Wachtendonk-Wankum ab. Der 51-Jährige möchte mit seinem Team die gute Hinrunde bestätigen und danach bei einem neuen Verein anheuern.

Es war ein nicht gerade alltäglicher Vorgang, der sich in der Winterpause rund um den Sportpark Laerheide abgespielt hat. In der Regel trennen sich Fußballvereine nicht von Trainern, die erfolgreiche Arbeit leisten. Und weil Guido Contrino sportlich alle Argumente auf seiner Seite hat, reagierte der Coach des Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum einigermaßen überrascht auf die Nachricht, dass sein im Sommer auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Wie berichtet, setzen die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Timo Pastoors in Zukunft auf den aktuellen Torjäger und ehemaligen Profi Markus Müller, den der Verein langfristig an sich binden möchte.