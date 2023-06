Ganzes Dorf drückt die Daumen Fußballerinnen des SV Walbeck könnten Vereinsgeschichte schreiben

Die Fußballerinnen des SV Walbeck haben es am Sonntag ab 13 Uhr selbst in der Hand, etwas Einmaliges zu schaffen. Das Team von Trainer Dieter Blomm ist am letzten Spieltag der Niederrheinliga als Tabellenführer beim GSV Moers zu Gast und kann mit einem Sieg den Aufstieg in die dritthöchste Liga, in die Regionalliga, perfekt machen.