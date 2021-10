Fußball : SV Walbeck richtet Blick nach unten, Viktoria im gesicherten Mittelfeld

Gelderland Fußball-Niederrheinliga der Frauen: Die Mannschaft vom Walbecker Bergsteg zollt den personellen Problemen Tribut. Viktoria Winnekendonk feiert fünften Saisonsieg.

Das nennt man Sprung ins kalte Wasser. Vanessa Finger, Innenverteidigerin des Fußball-Niederrheinligisten SV Walbeck, absolvierte am vergangenen Freitag ihr erstes Torwart-Training. Und schon am Sonntag rückte sie im Auswärtsspiel beim CFR Links in Düsseldorf in der Abwehr noch eine Position nach hinten und stand plötzlich zwischen den Pfosten. Sie machte ihre Sache ausgezeichnet. Beim Tor des Tages, das bereits nach zehn Minuten die 0:1 (0:1)-Niederlage besiegelte, war Vanessa Finger machtlos.