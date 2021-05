Fußballer in der Kreisliga A : Robin Stumpf schätzt das Umfeld beim TSV Weeze

Robin Stumpf spielte bislang nur für den TSV Weeze. Foto: FuPa

Weeze Der 26-Jährige ist mit vielen Spielern in der zweiten Mannschaft, die in der Kreisliga A spielt, auch privat befreundet. Ein Vereinswechsel kam für ihn noch nie in Betracht.