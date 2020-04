Fußball : Oldies schwelgen in Erinnerungen

Die Zeiten, in denen es mehrere Altherren-Teams innerhalb eines Vereins gab – so wie hier die beiden Mannschaften des SV Walbeck im Jahr 1995 – sind vorbei. Foto: ksch

Gelderland Früher war es üblich, dass ein Verein mindestens ein Altherren-Team hatte, in denen Spieler, die ihre aktive Laufbahn beendet hatten, weiter kicken konnten. Ein Mentalitäts- und Freizeitwandel hat das erheblich verändert.

Wenn heutzutage ein Fußballer seine aktive Laufbahn beendet, heißt das noch lange nicht, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Schließlich gibt es noch in vielen Vereinen die Altherren-Abteilungen. Auch dort geht es auf dem Platz mitunter engagiert zur Sache. Vor allem im vergangenen Jahrhundert boomte der Sport der Senioren-Kicker.

Der volle Spielplan führte mitunter auch zu skurrilen Verhaltensweisen der Oldies. An einem Karnevalssamstag fuhren die Walbecker zunächst mit dem Narrenschiff durchs Dorf, anschließend traf man sich auf der Platzanlage am Bergsteg, wo dann das samstägliche Spiel ausgetragen wurde.

Der Samstagnachmittag war auf alle Fälle für die Alten Herren fest verplant. Obligatorisch ging es nach dem Spiel gemeinsam mit dem Gegner auf ein Bier ins Vereinslokal. Eine Flasche wurde ausgeknobelt, schließlich musste Geld in die Teamkasse für die jährliche Tour. Kameradschaft wurde groß geschrieben. So gestaltete sich die dritte Halbzeit schon mal etwas länger.

Auch außerhalb des Spielfeldes waren die Alten Herren immer aktiv. Ob es nun der jährliche Wandertag oder der Karnevalsabend war, an Ideen mangelte es nie. Anfang der 1980er Jahre gründete sich in Walbeck die zweite Oldies-Mannschaft. Highlight des Jahres war das Aufeinandertreffen der beiden Walbecker Teams.

Den Rekord an Altherren-Teams hält aber die Marienstadt Kevelaer, wie Rolf Sturme sagt. „Zu den besten Zeiten gab es beim Kevelaerer SV fünf Altherren-Teams. Die Kicker, die Altsenioren, die Altfußballer, die Ü-40 und die Mumien. Davon übrig geblieben sind nur noch die Alt-Senioren, die heute noch einen Spieltrieb durchführen“, sagt Sturme, der selbst immer noch die Fußballschuhe schnürt. „Nach und nach fehlte der Nachwuchs und ein verändertes Freizeitverhalten stellte sich ein. Blieb man noch vor Jahren nach den Spielen mit dem Gegner auf ein Bier zusammen, verabschiedet sich heute zunehmend die jüngere Generation nach dem Spiel und eilt davon.“ Doch so ganz am Ende ist der Altherren-Fußball noch nicht. So treffen sich die Kevelaerer neben dem Spielbetrieb auch zum Kick in der Halle in Weeze oder Donnerstags bei Scholten.