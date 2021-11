Fußball : FVN: Spielbetrieb durch 2G-Regel nicht gefährdet

„Wir werden uns hundertprozentig an die 2G-Regel halten, die für Spieler wie Zuschauer gilt“, sagt Wolfgang Jades. Foto: Nils Jansen/Jansen, Nils (nj)

Kreis Kleve Die Corona-Zahlen steigen, die Furcht vor einem erneuten Saisonabbruch ist groß. Wolfgang Jades, Vorsitzender des Fußballausschusses im Verband Niederrhein (FVN), gibt aber Entwarnung.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erreicht täglich einen neuen Höchststand. Überall wird über Corona und weitere durch die Pandemie bedingte Einschränkungen gesprochen – auch auf den Plätzen in den hiesigen Fußball-Kreisen. Damit einher gehen auch Befürchtungen einer Unterbrechung oder gar eines Abbruchs der laufenden Spielzeit.

Doch Wolfgang Jades, Vorsitzender des Fußballausschusses im Verband Niederrhein (FVN), gibt Entwarnung: „Durch die neue Verordnung, die bis zum 21. Dezember läuft, darf weiter gespielt werden. Und wir werden uns hundertprozentig an die 2G-Regel halten, die für Spieler wie Zuschauer gilt“, sagte Jades als Reaktion auf die Entscheidung der NRW-Regierung. Er sehe es als nicht allzu tragisch an, dass seit Dienstag aus der 3G- eine 2G-Regel geworden ist. „Bestimmt 90 bis 95 Prozent der Spielerinnen und Spieler sind mittlerweile geimpft.“ Zudem wies Jades auf die 50-Prozent-Regel des FVN hin, die besagt, dass eine Saison gewertet wird, sofern die Hälfte der Partien gespielt sind. Und der Fall sei bereits in einigen Spielklassen wie der Landesliga, Gruppe 2, eingetreten.