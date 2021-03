B-Ligist hat erst eine Niederlage kassiert : U-23-Team bereitet dem TSV Wachtendonk-Wankum enorm viel Freude

Wachtendonk Ex-Profi Markus Müller führt mit der zweiten Mannschaft des TSV die Tabelle in der Fußball-Kreisliga B, Gruppe 2, an. Eine gezielte Nachwuchsförderung steht im Vordergrund.

Das Experiment darf schon jetzt als geglückt bezeichnet werden. Seit Jahren gehört der TSV Wachtendonk-Wankum II zum Besten, was die Fußball-Kreisliga B Kleve-Geldern zu bieten hat. Daran hat sich auch in der mittlerweile schon seit mehr als vier Monaten unterbrochenen Saison nichts geändert. In acht Spielen hat das Team 19 Punkte gesammelt und führt die Tabelle in der Gruppe zwei an. Und dennoch ist diesmal etwas ganz anders: Bei der zweiten Mannschaft des TSV Wachtendonk-Wankum handelt es sich zum ersten Mal um eine U-23-Auswahl.