Fußball : TSV Wachtendonk-Wankum müht sich zu einem 3:1-Erfolg

Markus Müller (am Ball) erzielte zwei Tore für den TSV. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Wachtendonk Der Landesliga-Aufsteiger kann in der Vorbereitungspartie gegen den A-Ligisten SV Millingen nicht vollends überzeugen. Ein Klassenunterschied ist lange Zeit nicht zu sehen. „Unterm Strich war es zu wenig, was wir in diesem Spiel gezeigt haben“, sagt TSV-Coach Frank Goldau.

Nach dem letzten Testspiel daheim gegen den Fußball-Regionalligisten SV Straelen (1:6) ging es nun für den Landesliga-Aufsteiger TSV Wachtendonk-Wankum zum zwei Klassen tiefer spielenden A-Ligisten SV Millingen. Doch vom Klassenunterschied, vor allem in den ersten 45 Minuten der Vorbereitungspartie, war beim 3:1 (0:1)-Sieg nur wenig zu sehen.

Auch nach einer Unterbrechung wegen eines Gewitters in der 20. Minute blieben die Kräfteverhältnisse ausgeglichen. Bei einem Freistoß der Millinger in der 25. Minute zeigte sich die Gäste-Abwehr etwas unsortiert, Noel Benga gelang aus kurzer Distanz das Führungstor für den Gastgeber. „Wir haben uns sicher nicht mit Ruhm bekleckert und unser Ziel, das Spiel zu kontrollieren, zunächst nicht erreicht“, sagte TSV-Trainer Frank Goldau.

Das wurde dann in der zweiten Hälfte besser. Der TSV hatte viel Ballbesitz, aber insgesamt doch nur überschaubare Torchancen. Dennoch war auf Torjäger Markus Müller Verlass, der in der 67. Minute den Ausgleich erzielte. Kevin Zülsdorf (76.) brachte die Wachtendonker dann erstmals in Führung. Zum 3:1-Endstand traf erneut Markus Müller (80.). Zwei Lattentreffer des TSV verhinderten danach einen noch höheren Sieg.