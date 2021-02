Fußball : TSV Nieukerk II will den positiven Trend fortsetzen

Kerken Die Mannschaft hat in der Gruppe zwei der Kreisliga B nach acht Spielen acht Punkte auf dem Konto. Trainer Alexander Gubbels lobt die Einstellung seiner Spieler.

Alexander Gubbels, Trainer des TSV Nieukerk II, sieht bei seiner Mannschaft einen positiven Trend. Nicht nur in dieser bisher sehr kurzen Fußball-Saison, sondern auch mit Blick auf die vergangenen drei Jahre. Nach dem Aufstieg in die Gruppe zwei der Kreisliga B gelang in der ersten Saison der Klassenerhalt. Im bekannt schwierigen zweiten Jahr hält sich der TSV Nieukerk II zurzeit im Mittelfeld der Tabelle.

Die Mannschaft holte aus acht Spielen acht Punkte, das bedeutet aktuell den neunten Rang. Die zwei bisherigen Siege gelangen in der ersten Partie der Saison und im letzten Spiel vor dem Lockdown. Gerade die drei Punkte gegen die DJK Twisteden II kurz vor der Zwangspause waren entscheidend, um etwas Abstand zu den Abstiegsrängen aufzubauen. „Das Spiel gegen Twisteden war sehr wichtig für uns. Da haben wir nochmal alles reingehauen“, sagt Alexander Gubbels. Der Coach glaubt, dass sogar noch etwas mehr in dieser Saison möglich gewesen wäre. „Den einen oder anderen Punkt haben wir unnötig abgegeben.“ Dazu gehöre beispielsweise die 4:5-Niederlage gegen den Aufsteiger Union Kervenheim.

Insgesamt ist Gubbels mit der Saison aber bisher eindeutig zufrieden. Das Mannschaftsgefüge passe, so der Trainer, gut zusammen: „Wir haben ein sehr junges Team, aber auch ein paar erfahrene Spieler dabei“, sagt Gubbels. Vor allem die Einstellung und Motivation würde bei seinen Kickern stimmen. So war die Trainingsbeteiligung über die gesamte Saison hoch.

Seit Anfang des Jahres gibt er seinem Team Vorgaben für ein Lauftraining. Das setzen die Spieler gut um. „Man erkennt jetzt schon Verbesserungen in den Zeiten“, sagt Gubbels. Falls es wieder losgeht, wird die Mannschaft also fit sein. Ein klares Ziel gibt es auch. „Wir möchten den positiven Trend beibehalten“, so Gubbels. In dieser Spielzeit soll ein einstelliger Tabellenplatz herausspringen. Das wäre dann eine Steigerung im Vergleich zur vergangenen Saison.