Fußball : Trainersuche beim KSV steht vor Abschluss

Kevelaer Der A-Ligist befindet sich in intensiven Gesprächen. Spruchreif ist aber noch nichts. Unter Interimstrainer Sandro Scuderi gab es zuletzt zwei Siege in Folge.

Auch im zweiten Spiel unter Interimstrainer Sandro Scuderi konnte der Kevelaerer SV am vergangenen Sonntag einen Sieg in der Fußball-Kreisliga A, Gruppe eins, verbuchen. Nach einem 0:1-Rückstand zur Pause drehte die junge Mannschaft die Partie beim SV Nütterden noch und ging am Ende mit einem 2:1-Auswärtserfolg als Sieger vom Feld. Mit nun zehn Punkten steht die Mannschaft auf dem dritten Tabellenplatz.