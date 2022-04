Fußball-Bezirksliga : André Birker wird neuer Trainer des SV Walbeck

Trainer André Birker stand bis November beim Frauen-Regionalligisten SV Budberg an der Linie und übernimmt im Sommer den SV Walbeck. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Geldern Der neue Sportchef am Bergsteg stand schon in der Frauen-Bundesliga für Wattenscheid 09 an der Linie. Der 49-Jährige tritt die Nachfolge von Klaus Thijssen und Stefan Pötters an.

Noch ist völlig offen, ob der SV Walbeck der Fußball-Bezirksliga erhalten bleibt oder den Gang in die Kreisliga A antreten muss. Unabhängig davon haben die Verantwortlichen des Vereins die Trainerfrage für die kommende Spielzeit bereits geklärt. Nachdem Klaus Thijssen frühzeitig seinen Abschied zum Saisonende verkündet hatte, sollte ursprünglich sein Mitstreiter Stefan Pötters die Nachfolge antreten. Doch dieser hatte in der Vergangenheit mehrfach den Bezirksliga-Klassenerhalt als Voraussetzung genannt – und danach sieht es momentan nicht aus.

„Wir wollten Planungssicherheit haben, was bei der momentanen Tabellensituation nicht möglich ist. Deshalb haben wir uns frühzeitig umgeschaut und haben Kontakt mit André Birker aufgenommen“, sagte der Walbecker Fußball-Obmann Luis Germes. Der 49-Jährige, der in Tönisberg wohnt, ist schon seit vielen Jahren im Trainergeschäft. Vor 15 Jahren war er für die Frauenmannschaft von Wattenscheid 09 in der Bundesliga verantwortlich. Auch für den SV Straelen war Birker schon im Jugendbereich im Einsatz.