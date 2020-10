Fußball : SV Straelen feiert Last-Minute-Punkt

Bereits in der sechsten Minute feierte der SV Straelen den Treffer zum 1:0 durch Vedran Beric (links) – hier beim Torjubel mit Fabio Ribeiro. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Im dritten Spiel in Folge bleibt der Regionalligist ungeschlagen. Gegen den SV Rödinghausen gelingt dem Gastgeber der Ausgleich zum 2:2-Endstand erst in der Nachspielzeit. Sinan Kurt kommt zu seinem ersten Einsatz.

Die spannendste Frage beantwortete Benedict Weeks bereits eine gute Stunde vor dem Anpfiff gegen den SV Rödinghausen. Mit der Veröffentlichung des Aufstellungsbogens war klar: Der Trainer des Fußball-Regionalligisten SV Straelen schenkte Sinan Kurt nach maximal vier gemeinsamen Trainingseinheiten direkt das Vertrauen für einen Einsatz in der Startelf – und landete mit dieser mutigen Entscheidung einen Volltreffer.

Und um an dieser Stelle bei Sinan Kurt zu bleiben: Es war auch gleichzeitig seine letzte nennenswerte Aktion. Aber was wollte man von einem Fußballer, der seit einem Jahr keine Spielpraxis mehr hatte und gerade erst ins Mannschaftstraining eingestiegen war, verlangen? „Sinan braucht sicher noch zwei, drei Wochen, bis er voll da ist. Die Zeit muss man ihm geben“, sagte SVS-Trainer Benedict Weeks später.

Und so ging es weiter: Nach dem frühen Führungstreffer mussten die Rödinghausener mit offenen Karten spielen und auf einen schnellen Ausgleichstreffer drängen. Der SV Straelen reagierte mit engagiertem Pressing im Mittelfeld. Die Partie wankte mit hoher Intensität hin und her, Nickeligkeiten schlichen sich ein. In den letzten zehn Minuten der ersten Hälfte erhöhten die Gäste den Druck auf die gegnerische Abwehr.