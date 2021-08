Fußball-Regionalliga : Über den SV Straelen ins Profigeschäft

Straelen Fußball-Regionalligist leiht Abwehrtalent Uzair Alhassan vom Eredivisie-Club FC Utrecht aus.

Bereits vor zwei Monaten hat der SV Straelen den 19-jährigen Uzair Alhassan verpflichtet. Der junge Mann aus Ghana konnte jedoch auf Grund der Pandemie nicht aus seinem Heimatland ausreisen. Am Samstag beim Heimspiel gegen den Wuppertaler SV war er endlich in Straelen eingetroffen und wurde von Präsident Hermann Tecklenburg und dem Sportlichen Leiter Rudi Zedi offiziell vorgestellt.

„Uzair kommt von der Tamale Utrecht Football Academy, einer Fußballschule in Ghana, die vom holländischen Erstligisten FC Utrecht betrieben wird. Er soll bei uns in Straelen Spielerfahrung sammeln, um später einmal in der Eredivisie für Utrecht aufzulaufen“, so Tecklenburg.