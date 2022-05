Fußball-Regionalliga : SV Straelen: Päffgen und Baraza verlängern Verträge

Marco Cirillo (rechts), hier im Pokalspiel gegen die SGE Bedburg-Hau, wechselt vom KFC Uerdingen an die Römerstraße- Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Straelen Der Klub bindet zwei Akteure und verpflichtet die Brüder Marco und Gianluca Cirillo. Beide können im Mittelfeld eingesetzt werden.

Von Heinz Spütz

Der SV Straelen treibt die Kaderplanung für die neue Saison in der Fußball-Regionalliga mit Hochdruck voran. Der Sportliche Leiter Rudi Zedi präsentierte am Donnerstag zwei Neuverpflichtungen und teilte zudem mit, dass zwei Akteure ihre Verträge verlängert haben. Zedi wies dabei auf die Probleme hin, die bei Spielerverpflichtungen in Liga vier bestehen. „Da geht es nicht nur darum, ob der Akteur gut ist und auf welcher Position er spielt. Wir haben Auflagen zu erfüllen. Es ist genau vorgeschrieben, wie viele Spieler beispielsweise aus einen Nicht-EU-Land in der Startelf stehen dürfen und wie viele U-23-Akteure im Kader sein müssen.“

Neu unter Vertrag genommen wurden die Brüder Marco und Gianluca Cirillo. Marco (23) wechselt vom Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen an die Römerstraße und bringt die Erfahrung aus fünf Spielzeiten in der vierthöchsten Klasse mit. „Marco und sein Bruder sind typische Mittelfeld-Allrounder, die mit ihrer Spielstärke überzeugen“, so Zedi. Der jüngere Gianluca (20) hat wie sein Bruder in der A-Jugend-Bundesliga für den Wuppertaler SV gespielt und ist zuletzt für den Oberligisten Cornenberger SC aufgelaufen.

Derweil haben Ole Päffgen (24) für ein Jahr und Dacain Dacruz Ba­raza (22), der noch einen Ein-Jahres-Vertrag hatte, um ein weiteres Jahr ihre Arbeitspapiere verlängert. Päffgen, von Hause aus rechter Verteidiger, bestach im Laufe der Saison durch kontinuierlich starke Leistungen. Er wusste als Links- und Innenverteidiger zu überzeugen. Damit hat Päffgen gleichzeitig eine Entscheidung getroffen, wo er in naher Zukunft mit seiner Freundin eine eigene Wohnung beziehen wird – nämlich in Straelen.