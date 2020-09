Fußball : Ein Start mit vielen Fragezeichen

Die Fußballer des Regionalligisten SV Straelen müssen künftig noch enger zusammenrücken. Kurz vor dem Saisonstart sorgten Durchsuchungen des Zolls für ungeplante Aufregung. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Der Fußball-Regionalligist SV Straelen startet heute um 14 Uhr gegen Fortuna Düsseldorf II in die Saison. Doch es ist unruhig an der Römerstraße. Die Zollfahndung ermittelte am Donnerstag an der Geschäftsstelle. Der Verein schweigt.

Eigentlich sollte beim Fußball-Regionalligisten SV Straelen nach einer ohnehin schon turbulenten Vorbereitung das Sportliche vor dem heutigen Saison-Auftaktspiel gegen Fortuna Düsseldorf II (14 Uhr, Stadion an der Römerstraße) im Vordergrund stehen. Von der Euphorie ist jedoch nur noch wenig übrig. Es herrscht Aufruhr beim Aufsteiger in die vierthöchste deutsche Spielklasse.

Die Suche nach einem Nachfolger für Ex-Trainerin Inka Grings, die Anfang Juni überraschend zurückgetreten war, zog sich bereits über Wochen. Erst vor wenigen Tagen wurde der bisherige Co-Trainer Benedict Weeks dann zum Chefcoach befördert. Zudem sorgte ein positiver Corona-Fall in der zweiten Mannschaft Anfang August für Aufregung. Und nun fuhren am Donnerstagvormittag auch noch Fahnder des Hauptzollamts Duisburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kleve an der Geschäftsstelle vor (wir berichteten). Wie unsere Redaktion am Freitagvormittag aus verlässlicher Quelle erfuhr, handelte es sich um eine Durchsuchung wegen möglicher Unregelmäßigkeiten im Bereich der Schwarzarbeit. Dem Vernehmen nach wurden auch private Räumlichkeiten von Spielern durchsucht. Stellungnahmen der Vereinsverantwortlichen, der Staatsanwaltschaft sowie des Hauptzollamts Duisburg blieben bis Redaktionsschluss aus. SVS-Übungsleiter Benedict Weeks antwortete auf die Frage unserer Redaktion, ob die Begegnung am Samstagnachmittag überhaupt stattfinde: „Davon gehe ich aus.“

Info Die größten Erfolg der Straelener Fußballer Oberliga In den Spielzeiten 1995/96, 2005/2006 sowie 2016/2017 stieg die erste Mannschaft des SV Straelen in die Fußball-Oberliga auf. Regionalliga Der Sprung in die vierthöchste deutsche Spielklasse gelang den Grün-Gelben 2017/2018 unter Trainer Marcus John sowie 2019/2020 mit Übungsleiterin Inka Grings. Pokalwettbewerb In der Spielzeit 1998/1999 nahm der SV Straelen an der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals teil.

Die Gastgeber blicken auf eine intensive Vorbereitungszeit zurück. In allen acht Test-Begegnungen setzten sich die Grün-Gelben durch, und zwar gegen teils hochkarätige Gegner. So besiegten die Fußballer von der Römerstraße den Oberligisten 1. FC Kleve, den niederländischen Zweitligisten NEC Nijmegen sowie den VVV Venlo aus der Eredivisie. „Wir blicken auf eine gute, achtwöchige Vorbereitung zurück. Nun freuen wir uns auf den Saisonstart. Es ist mein Job, die Jungs auf die Aufgabe bestmöglich vorzubereiten“, sagt Benedict Weeks, der sich zu den jüngsten Durchsuchungen der Zollfahndung nicht äußern wollte.

Man habe sich in den vergangenen Wochen intensiv mit dem bevorstehenden Gegner beschäftigt und die Fortuna beobachtet. „Ich stelle mich auf ein temporeiches Spiel ein. Düsseldorf hat eine sehr bewegliche Mannschaft mit jungen, aber auch sehr erfahrenen Spielern, die nach vorne spielt. Allerdings sehe ich uns bestens auf den Gegner eingestellt“, sagt Weeks. Bei der Mannschaft aus der Landeshauptstadt dürfte auch der 38-jährige Oliver Fink im Kader stehen, der auf mehr als 250 Partien in der Ersten und Zweiten Bundesliga zurückblicken kann und nun als Leitwolf der Zweitvertetung in Erscheinung tritt.

Fortuna Düsseldorf II schloss die vergangene Saison auf Tabellenplatz elf der Regionalliga ab. Nun haben die Rot-Weißen erneut den Klassenerhalt als Saisonziel ausgegeben. Der 46-jährige Übungsleiter Nicolas Michaty, schon seit Juli 2018 im Amt, erklärt im Vorfeld des Saisonauftakts gegen den SV Straelen: „Ich erwarte einen starken Gegner, der nach den Erfolgen in der Vorbereitung mit breiter Brust auflaufen wird und dem wir mit Respekt begegnen werden. Straelen hat sich nach dem souveränen Aufstieg weiter verstärkt und lebt zudem von seiner Mentalität.“ Als Assistenztrainer von Nicolas Michaty fungiert seit diesem Sommer die Fortuna-Vereinsikone Andreas „Lumpi“ Lambertz.

Personell sieht Straelens Trainer Benedict Weeks seine Mannschaft gut aufgestellt. „Ich gehe davon aus, dass ich alle Spieler an Bord haben werde“, sagt Weeks, der seine Akteure am Freitagnachmittag noch zum Training bat. „Das Spiel gegen Düsseldorf II wird mein erstes als Regionalliga-Trainer sein. Natürlich ist das eine schöne Sache. Letztendlich ist es aber auch nur ein Fußballspiel wie jedes andere“, sagt Weeks. Seine Mission scheint klar: Der Übungsleiter soll den SV Straelen zum Klassenverbleib führen – und es damit besser machen als seine Berufskollegen Marcus John und Inka Grings, unter deren Führung die Mannschaft 2019 nach dem sensationellen Aufstieg gleich wieder in die Oberliga abgestiegen war.

Künftig wird Weeks auch wieder Stephan Dix beratend zur Seite stehen. Nach einer kurzen Unterbrechung ist der gebürtige Straelener wieder in die Führungsriege der Fußballabteilung zurückgekehrt. Die offizielle Bezeichnung seiner Stelle: Geschäftsführer Fußball. In dieser Funktion ist er künftig für alle logistischen und organisatorischen Angelegenheiten zuständig.