Trainingsauftakt beim Fußball-Regionalligisten : SV Straelen startet mit vielen Unbekannten

Straelen Der Fußball-Regionalligist hat am Sonntag mit der Vorbereitung auf die Mitte August startende Saison begonnen. Beim Auftakt waren viele neue Gesichter dabei – darunter mehrere Spieler, die ein Probetraining bestreiten. Viele fehlten aber auch.

Gerade einmal vier Wochen ist es her, dass der SV Straelen sein letztes von 40 Pflichtspielen in der Fußball-Regionalliga bestritten hat. Am Sonntag traf sich die Mannschaft schon wieder, um die Vorbereitung auf die kommende Saison zu starten. Einige bekannte Akteure, die man eigentlich zum Trainingsauftakt erwartet hätte, waren nicht dabei. Dazu zählten Jannis Stevens, Aram Abdelkarim, Adli Lachheb, Konstantin Möllering und Neuverpflichtung Julius Paris. Ihr Fehlen hat einfache Gründe. Ein Teil der Spieler hatte sich krank abgemeldet, zwei befanden sich noch im Urlaub und stoßen Anfang der Woche dazu. Zudem fehlten Yassine Bouchama, Sem Emilio de Wit, Mehmed Dalyanoglu sowie die Ersatztorhüter Keisuke Ishibashi und Stefan Jaschin, mit denen der Regionalligist nicht mehr plant. Bei Jaschin ist bekannt, dass er sich dem Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen anschließend wird. Die Ziele der anderen Kicker sind unbekannt.

Ebenfalls nahmen Ferry de Regt, Fabio Ribeiro und Vedran Beric nicht am Mannschaftstraining teil. Die Spieler haben ihre Verletzungen noch nicht gänzlich auskuriert und trimmten sich bei schwül-warmer Witterung im Kraftraum. So hatte es den Anschein, dass sich auf dem Trainingsgelände mehr unbekannte als bekannte Gesichter aufhielten, deren Namenszuordnung noch erhebliche Probleme bereitete.

Testspiele Der SV Straelen bestreitet am kommenden Samstag, 15 Uhr, sein erstes Testspiel beim Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum. Einen Tag später tritt das Team um 15 Uhr beim Oberligisten Germania Ratingen an.

Es liegt auf der Hand, dass Weeks vor der Mammutaufgabe steht, aus diesem „Kessel Buntes“ ein konkurrenzfähiges Team zusammenzustellen, das in sechs Wochen in der Regionalliga auflaufen soll. Nach dem entspannten Auftakt steht am heutigen Montag zunächst die Leistungsdiagnostik an. In den folgenden Einheiten wird der Schwerpunkt auf die Physis der Spieler gelegt werden. Für das kommende Wochenende steht die erste große Casting-Show mit zwei Testspielen an.