Viertes Spiel in Folge ohne Treffer : SV Straelen verzeichnet kleine Negativserie

Straelen Beim SC Wiedenbrück kassiert der Fußball-Regionalligist die dritte Niederlage in Folge. Der SVS verliert mit 0:2. Der Sieg des Mitaufsteigers ist verdient. Der Klassenerhalt der Straelener ist dennoch schon in trockenen Tüchern.

Am Samstag um 16.37 Uhr rollte der Mannschaftsbus des Fußball-Regionalligisten SV Straelen vom Vereinsgelände des SC Wiedenbrück – natürlich mit dem kompletten Team am Bord, aber ohne Punkt im Gepäck. Das Duell der beiden Aufsteiger und Tabellennachbarn, von dem man eigentlich erwarten konnte, dass sich die Mannschaften auf Augenhöhe begegnen würden, endete mit einem souveränen 2:0-Sieg des Gastgebers.

Für die Straelener Mannschaft von Trainer Benedict Weeks war es bereits die dritte Niederlage in Folge und das vierte Spiel ohne einen Treffer. In der Tabelle rutschte der SVS zwar auf Rang 14 ab, aber das Saisonziel Klassenerhalt ist nach dem Abbruch der Amateur-Saison bereits erreicht. Es wird nur einen Absteiger aus der Regionalliga geben. Den letzten Platz belegt derzeit der Bonner SC mit 26 Punkten, der noch fünf Partien austragen muss und somit noch maximal 15 Punkte erreichen kann. Da die Straelener, die noch vier Partien bis zum Saisonende absolvieren müssen, schon jetzt 44 Zähler auf ihrem Konto haben, können sie vom Bonner SC nicht mehr eingeholt werden. Der Klassenerhalt ist für die Straelener somit in trockenen Tüchern.

So geht’s weiter Erst am Samstag, 8. Mai, steht das nächste Spiel für den SVS an. Dann empfängt er um 14 Uhr den Bonner SC.

Dennoch: So eine Negativserie wirft natürlich die Frage auf, ob die Akteure nicht mehr ganz bei der Sache sind und die Saison schon abgehakt haben? Auf einen entsprechenden Vorhalt sagte Benedict Weeks: „Mangelnde Einstellung kann ich meiner Mannschaft in keinem der letzten Spiele vorwerfen.“

Er musste im Spiel beim SC Wiedenbrück auf Linksverteidiger Jannik Stevens und Mittelfeldspieler Konstantin Möllering verzichten, die sich am Donnerstag im Training verletzt hatten. Tobias Peitz übergab sein Startelf-Mandat an Aram Abdelkarim. Wie schon vor einer Woche beim Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen tauchte auch in Wiedenbrück der Name von Kevin Weggen nicht in der Aufstellung auf. „Kevin ist nicht verletzt, aber ich habe mich für andere Spieler entschieden“, sagte Weeks kurz und knapp.