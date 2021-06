Letztes Saisonspiel in der Regionalliga : SV Straelen verabschiedet Kaito Mizuta und Kevin Weggen

Straelen Die beiden Akteure des Fußball-Regionalligisten bestreiten an diesem Samstag ihre letzte Partie für den SVS. Gegner im Heimspiel ist der SV Lippstadt.

Nach sechs Niederlagen am Stück ist nun der Charakter der Straelener gefragt, sich den Fans von ihrer besten Seite zu zeigen und sich mit einem Sieg dafür zu bedanken, dass die Anhänger über ein halbes Jahr an den heimischen Computern mit der Mannschaft mitgefiebert, gelitten und gejubelt haben. „Beide Mannschaften haben ihre Ziele erreicht“, sagt SVS-Trainer Benedict Weeks. „Das ist für uns aber auf keinen Fall ein Grund, diese Partie als eine Art Freundschaftsspiel zu sehen. Natürlich wollen wir unseren Fans etwas bieten, uns mit einem Sieg in der Tabelle verbessern und so die Saison erfolgreich abschließen.“