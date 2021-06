Fußball : Die Negativserie des SV Straelen hält an

Torwart Keisuke Ishibashi zeigte bei seinem Saisondebüt eine gute Leistung. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Der Regionalligist kassiert beim 2:3 bei Rot Weiss Ahlen stark ersatzgeschwächt die sechste Niederlage in Folge. Zum Saisonabschluss am Samstag gegen den SV Lippstadt dürfen bis zu 500 Fans ins Stadion Römerstraße.

Von Joachim Schwenk

Der SV Straelen musste am Dienstagabend in der Fußball-Regionalliga die sechste Niederlage in Folge hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Benedict Weeks verlor mit 2:3 (0:1) beim Mitaufsteiger Rot Weiss Ahlen, der nach dem Abpfiff den Klassenerhalt feiern durfte. Die Niederlage war auch der Personalsituation geschuldet, weil zahlreiche Stammkräfte fehlten und Weeks ordentlich improvisieren musste. „Wir haben aber auch drei Geschenke verteilt. Wenn man drei Gegentore, davon zwei nach Standardsituationen, bekommt, wird es schwer, eine Partie zu gewinnen. Zudem haben wir unsere Chancen nicht genutzt“, sagte Weeks.

Im Vergleich zum mit 1:2 verlorenen Pokalfinale gegen den Wuppertaler SV gab es sechs Veränderungen in der Startelf. Keisuke Ishibashi stand erstmals in dieser Saison für Robin Udegbe im Tor. „Er hatte sich diese Chance verdient“, sagte Weeks. Der Japaner rechtfertigte das Vertrauen mit einer guten Leistung. In der Abwehr fehlten Kapitän Adli Lachheb (gesperrt) und Ferry de Regt (verletzt), weshalb Mittelfeldakteur Kevin Weggen und Rechtsverteidiger Ole Päffgen die Innenverteidigung bildeten. Jannis Kübler und Cagatay Kader, die leicht angeschlagen waren, wurden zunächst geschont. Zudem saß Jannik Stevens auf der wegen der vielen Ausfälle nur noch mit vier Feldspielern bestückten Ersatzbank.

Die neu formierte Abwehrreihe wurden vom Gastgeber in der ersten Halbzeit vor keine großen Probleme gestellt. Die Ahlener Führung durch Kevin Kahlert (37.) war eher ein Zufallsprodukt und schmeichelhaft. Denn der SV Straelen zeigte das gefälligere Spiel. Kaito Mizuta (45.) hätte dies kurz vor dem Wechsel mit dem Ausgleich belohnen können. Doch sein Kopfball aus kurzer Distanz war zu unplatziert.

In Hälfte zwei verstärkte der SVS seine Offensivbemühungen. Malek Fakhro (59.) markierte den Ausgleich, der nicht von langer Dauer war. Rene Lindner (64.) brachte den Gastgeber erneut in Führung. Der SVS drängte, doch Gianluca Marzullo (90.+1) sorgte mit dem 3:1 für die Entscheidung. Sem de Wit (90.+3) verkürzte noch einmal.

Der SV Straelen erwartet am letzten Spieltag jetzt am Samstag, 14 Uhr, den SV Lippstadt im Stadion an der Römerstraße. Zum ersten Mal seit Monaten sind wieder Zuschauer zugelassen. 500 Fans dürfen den letzten Auftritt des Neulings in dieser Saison verfolgen, wenn der Inzidenzwert unter 50 bleibt. Nach Auskunft des Vereins ist aktuell kein negativer Corona-Test nötig, um ins Stadion zu kommen. Das könnte sich ändern, wenn die Corona-Zahlen wieder steigen. Karten können im Online-Ticketshop unter www.svs19.com/tickets gekauft werden. Besitzer von Dauerkarten haben Vorrang und freien Eintritt. Ein Sitzplatz kostet zwölf Euro, ansonsten sind acht Euro fällig. Gästefans sind nicht zugelassen.