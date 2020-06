Interview mit Philipp Elspaß : „Ich freue mich auf das Abenteuer SV Sonsbeck“

Der 23-jährige Philipp Elspass war zuletzt Kapitän und Leistungsträger des SV Walbeck. Foto: Christian Verheyen/Christian Verheyen (chv)

Sonsbeck Der 23-Jährige spricht über seine Zeit beim Fußball-Bezirksligisten SV Walbeck, die Gründe für den Wechsel zum Landesligisten und die bisherigen Duelle mit seinem Bruder Christoph.

Der Fußball-Landesligist SV Sonsbeck hat mit dem 23-jährigen Philipp Elspaß nicht nur den Kapitän, sondern auch einen unumstrittenen Leistungsträger des Bezirksligisten SV Walbeck verpflichtet. Der Innenverteidiger spricht über seinen Abschied aus Walbeck, die Gründe für seine Entscheidung und die Duelle mit seinem Bruder Christoph.

Nach vier Jahren beim Bezirksligisten SV Walbeck wechseln Sie als Kapitän zum SV Sonsbeck. Fällt der Abgang schwer und wie sind die Ziele mit dem SV Sonsbeck?

Philipp Elspaß Die Entscheidung, Walbeck zu verlassen, ist mir ungemein schwergefallen. Es war für mich sehr emotional, als ich den Jungs meinen Wechsel mitgeteilt habe. Danach habe ich mich jedoch sehr über die Resonanz meiner Mannschaftskollegen gefreut. Sie konnten meine Entscheidung absolut nachvollziehen und drücken mir die Daumen, dass ich beim SV Sonsbeck schnell Fuß fassen werde. Mein Ziel ist es, natürlich schnell anzukommen und sich in die Mannschaft zu integrieren. Wir haben in der nächsten Saison ein sehr junges Team. Und ich bin überzeugt, dass wir eine gute Rolle in der Landesliga spielen können. An dieser Stelle möchte ich mich noch bei allen Verantwortlichen des SV Walbeck für die tollen vergangenen vier Jahre bedanken. Ich werde mich sicherlich das ein oder andere Mal am Bergsteg sehen lassen.

Was war der ausschlaggebende Punkt für den Wechsel nach Sonsbeck?

Elspaß Der ausschlaggebende Punkt war definitiv die sportliche Perspektive. Ich hatte immer den Ehrgeiz, mich mal in der Landesliga auszuprobieren. Und mit dem SV Sonsbeck habe ich nun einen Verein gefunden, mit dem ich mich absolut identifizieren kann. Die junge Mannschaft, das Trainer-Team, die Anlage, die Anfahrt, die Philosophie des Vereins, das Drumherum und vor allem das Bauchgefühl passen einfach.

Was sind Ihre Stärken? Und auf was für einen Spielertypen darf sich der SV Sonsbeck freuen?

Duelle zwischen den beiden Elspaß-Brüdern Christoph (r.) und Phillip (r.) Elspass gab es schon einige. Im selben Team spielten sie bislang noch nicht. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Elspaß Nach nunmehr zehn Jahren als letzter Mann gehören mit Sicherheit meine Übersicht und mein Zweikampfverhalten zu meinen Stärken. Hinzu kommt, nicht zuletzt aufgrund meiner Größe, das Kopfballspiel, mit dem ich in der Vergangenheit auch im gegnerischen Strafraum einige Male erfolgreich gewesen bin. Ansonsten würde ich mich als absoluten Teamplayer bezeichnen, der das Motto gemeinsam stark, was ja sowohl beim SVW als auch beim SVS groß geschrieben wird, auf und neben dem Platz lebt.

Wie war Ihr bisheriger, sportliche Werdegang?

Elspaß Von klein auf habe ich alle Jugend-Mannschaften beim SV Veert durchlaufen. Nach meinem ersten Seniorenjahr in der Kreisliga A habe ich mich 2016 für einen Wechsel zum SV Walbeck entschieden. Und nun bin ich voller Vorfreude auf das Abenteuer beim SV Sonsbeck.

Was machen Sie, wenn Sie nicht auf dem Sportplatz stehen?

Elspaß Ich arbeite seit Abschluss meines dualen Studiums im Finanzamt in Krefeld. Und stehe ich mal nicht auf dem Sportplatz mit saftigem Grün, bin ich zumeist auf dem Sportplatz mit staubiger Asche und einem Tennisschläger in der Hand zu finden. Dazu kommen die Familie und Freunde, die mir sehr wichtig sind und die noch verbleibende Zeit in Anspruch nehmen.

Ihr großer Bruder Christoph spielt beim Ligakonkurrenten in Broekhuysen. Wie gingen die bisherigen Duelle aus und wird es mal dazu kommen, dass Sie zusammenspielen? Vielleicht sogar in Sonsbeck?