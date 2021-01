Fußball : Patrick Znak und Marcel Kempkes bleiben Trainer des Kevelaerer SV

Kevelaer Auch in der kommenden Saison wird der A-Ligist von den beiden gecoacht. Seit sie im Amt sind, hat die Mannschaft noch kein Spiel verloren.

Von Per Feldberg

Der selbst noch im Team aktive Patrick Znak und Marcel Kempkes, der als Co-Trainer beim VfR Warbeyen aufhörte, wurden vorgestellt und leisteten erfolgreiche Arbeit. Mittlerweile rangiert der KSV, punktgleich mit Tabellenführer Alemannia Pfalzdorf, auf dem zweiten Platz. Auch deshalb gab Jean Kamps, Obmann im Seniorenbereich, nun bekannt, dass Znak und Kempkes auch in der neuen Saison die sportliche Verantwortung für das Team tragen werden. „Natürlich wissen wir derzeit alle nicht, wie es weitergehen wird. Unabhängig vom Saisonausgang und egal, ob in der A-Liga oder vielleicht auch höher, Marcel und Patrick werden die Mannschaft trainieren“, so Kamps. Man habe gesehen, dass sich unter den beiden Trainern die junge Mannschaft noch besser gefunden habe und auch die Freude bei den Spielern wieder vorhanden sei. Deshalb sei eine Verlängerung mit den Trainern nur konsequent.