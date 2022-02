Fußball : Die Offensive ist das Prunkstück des TSV Nieukerk

Kerken Der A-Ligist hat sich bereits für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Trainer Wilfried Steeger ist mit dem bisher Erreichten zufrieden. In der Abwehr habe sein Team aber noch Luft nach oben.

Auf der Sportanlage am „Aermen Düwel“ in Nieukerk wurde schon so manch erbitterter Kampf ausgetragen. Dem heimischen TSV steht jedoch eine ruhige erste Jahreshälfte bevor. Das selbstgesteckte Ziel in der Fußball-Kreiliga A, Gruppe 2, ist längst erreicht. Schon im Dezember qualifizierte sich das Team von Trainer Wilfried Steeger für die Meisterrunde. Im Rennen um die ersten beiden Plätze, die zum Aufstieg qualifizieren, wird der TSV Nieukerk mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit jedoch nicht mehr mitmischen. „Wir werden natürlich trotzdem versuchen, eine gute Platzierung in der Aufstiegsrunde zu erzielen“, sagt Steeger.

Fürs Erste zieht Steeger ein positives Zwischenfazit. Mit Punkteausbeute, Platzierung und Ergebnissen sei er sehr zufrieden: „Da die letzten beiden Spielzeiten abgebrochen wurden, sehen wir uns eigentlich immer noch so ein bisschen als Aufsteiger. Wir haben sehr viele junge Spieler in unseren Reihen, die sich sehr gut entwickelt haben. Das Einzige, was bei uns so ein bisschen fehlt, ist die Konstanz. Da wollen wir uns in nächster Zeit bessern.“ Die Qualifikationsrunde will der TSV bei noch zwei ausstehenden Spielen hinter Vernum und Sevelen auf Platz drei beenden. „Das wäre ein Top-Platzierung“, so Steeger.