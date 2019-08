Fußball Oberliga : SV Straelen mit Kantersieg beim SC Velbert

SVS-Trainerin Inka Grings bleibt mit ihrer Mannschaft auch nach dem Spiel beim SC Velbert in der Oberliga ungeschlagen und genießt weiter den Platz an der Sonne. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Straelen Mit einem 6:1-Erfolg wurde die Tabellenführung verteidigt. Abdelkarim und Shun Terada trafen doppelt.

Der SV Straelen trat am vierten Spieltag nach einem nahezu perfekten Start mit drei Siegen ohne Gegentor beim SC Velbert als Spitzenreiter an. Die Velberter starteten mit einem Sieg und zwei Niederlagen in die Saison.