Fußball-Oberliga : SV Straelen setzt die erste Duftmarke

Straelen Mit einem hart umkämpften 2:0-Sieg über TuRU Düsseldorf beendet die Mannschaft von Inka Grings die englische Woche in der Oberliga und klettert an die Tabellenspitze. Nächster Gegner ist der SC Velbert.

Inka Grings hatte die Mannschaft im Vergleich zum letzten Spiel beim TSV Meerbusch auf zwei Positionen verändert. In der Innenverteidigung rückte Maximilian Funk für Fatlum Zaskoku in die Startelf. Aram Abdelkarim nahm zunächst auf der Auswechselbank Platz. Auf seiner Postion spielte „Meg“ Odagaki. Hinter der Spitze wurde wie bereits gegen den Cronenberger SC Fatmir Farati aufgestellt.

Randy Grens, verletzter Stürmer des SV Straelen, schaute sich das Spiel neben dem Vereinspräsidenten von der Tribüne aus an und war guter Dinge, in der Winterpause wieder voll eingreifen zu können.

Dann machte vor dem Spiel auf der Platzanlage die Runde, dass Jan Bekkema, der zweite Torwart beim SV Straelen, den Verein verlassen hätte. Auf dem Spielberichtsbogen war Bo-guk Seo, ein Feldspieler, als Ersatztorwart vorgesehen. Bekkema war auf dem Sportplatz und gab auf Nachfrage an, dass es Schwierigkeiten mit dem Verein wegen seiner Spielberechtigung gäbe. Noch habe er einen Vertrag beim SV Straelen, aber morgen (also Montag) nicht mehr.

Zum eigentlichen Spiel: Die Gastgeber ließen von Beginn an keine Zweifel darüber aufkommen, wer der Chef im Ring ist und gingen bereits nach zehn Minuten in Führung. Eine zentimetergenaue Flanke von Ole Päffgen brauchte Ferati nur noch einnicken. Weitere sehr gute Chancen wurden leichtfertig vergeben. Die Gäste aus der Landeshauptstadt verstecken sich, wie von Grings erwartet, nicht. Sie spielten mit, ohne dabei tatsächlich gefährlich zu werden. Eine Ausnahme war da die 39. Spielminute, als Daniel Szecepankiewicz im Tor der Straelener seine ganze Klasse aufblitzen ließ, um einen Distanzschuss zu entschärfen.

TuRU-Trainer Francisco Carrasco gab in der Pressekonferenz an, in der ersten Halbzeit eine ausgeglichene Partie gesehen zu haben. In der zweiten Hälfte habe seine Mannschaft alles versucht und alles gegeben, um einen Punkt mitzunehmen. Die Straelener dürfe sich gerne bei ihrem Torwart bedanken. Das nötige Glück habe seiner Mannschaft am heutigen Tag leider gefehlt.