Fußball-Oberliga : SVS mit Zuversicht ins Spitzenspiel

Straelen Am Sonntag, 15 Uhr, ist der SV Straelen beim Tabellenvierten 1. FC Bocholt zu Gast. Trainerin Inka Grings erwartet ein "hochklassiges" Spiel. Auf der Torhüterposition kommt es zum Personalwechsel: Daniel Szcepankiewicz kehrt zurück.

Der Spitzenreiter der Fußball-Oberliga Niederrhein ist überragend in die zweite Saisonhälfte gestartet: Gegen den SC Velbert und den TSV Meerbusch gelangen dem SV Straelen gleich zwei Siege. Nun geht es für die Mannschaft von Trainerin Inka Grings am Sonntag, 15 Uhr, gegen den 1. FC Bocholt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Spitzenspiel der fünfthöchsten deutschen Spielklasse.

Wie stark ist der SV Straelen einzuschätzen? Die Grün-Gelben sind ohne jede Zweifel das Maß der Dinge in der Oberliga. Zuletzt aber begegnete die Grings-Elf einem Kontrahenten auf Augenhöhe. Der Turn- und Sportverein Meerbusch ging in der vergangenen Woche gleich zwei Mal in Führung. Ein Straelener Kraftakt war nötig, um dreifach zu punkten. So offenbarte Meerbusch schonungslos eine defensive Anfälligkeit des SV Straelen. Klar ist aber auch: Die Offensiv-Abteilung um Angreifer Shun Terada würde auch Regionalliga-Ansprüchen genügen. Wenig verwunderlich also, dass der SVS mit fünfzehn Punkten Vorsprung vor dem ersten Verfolger an der Tabellenspitze steht.