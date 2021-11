Fußball-Niederrheinpokal : SV Straelen ist der klare Favorit

SVS-Trainer Thomas Gerstner nimmt die Partie sehr ernst. Foto: Heinz Spütz

Straelen Die Mannschaft tritt an diesem Mittwochabend beim Bezirksligisten Adler Frintrop an. Dennoch will SVS-Coach Thomas Gerstner den Gastgeber nicht unterschätzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Joachim Schwenk

Der Fußball-Regionalligist SV Straelen geht am heutigen Mittwoch in der dritten Runde des Niederrheinpokals als klarer Favorit in die Partie beim Bezirksligisten DJK Adler Union Frintrop, die um 19.30 Uhr angepfiffen wird. Auf die leichte Schulter nimmt der neue Trainer Thomas Gerstner die Aufgabe freilich nicht. „Ich gehe diese Partie mit dem Ernst und der Konzentration an, wie es bei einem Meisterschaftsspiel der Fall ist. Und das erwarte ich auch von meiner Mannschaft. Wir sind ein Regionalligist und werden alles tun, das auch zu beweisen“, sagt Gerstner.

Er wird dabei wohl zu großen Teilen auf das Team setzen, das am Sonntag in der Meisterschaft einen 2:1-Erfolg bei den Sportfreunden Lotte geschafft hat. „Wir sind zwar auf allen Position doppelt und gut besetzt. Trotzdem werde ich deshalb aber jetzt nicht gleich auf fünf oder sechs Positionen rotieren“, sagt Gerstner. Er kann vielleicht wieder auf Cagatay Kader bauen, der in Lotte wegen einer Erkältung gefehlt hatte. Der Stürmer war am Montag beim Training dabei.

Der SV Straelen hat in der Regionalliga zwar die ersten beiden Partien unter der Regie von Thomas Gerstner gewonnen. Trotzdem sieht der Coach noch Verbesserungsbedarf. „Es gibt noch eine Menge Arbeit. Es klappt noch nicht alles so, wie ich es mir vorstelle. Das kann man allerdings nach nur etwas mehr als zwei Wochen, in denen die Mannschaft und ich jetzt zusammenarbeiten, auch nicht erwarten“, so Gerstner. Aber es habe auch schon gute Ansätze gegeben. Beim Sieg in Lotte hatte den Coach vor allem gestört, dass der SVS in der ersten Hälfte Schwächen bei der Defensivarbeit gezeigt hat. „Es darf nicht passieren, dass wir ins offene Messer laufen“, sagt Thomas Gerstner.