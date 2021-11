Jugendfußball : Rolf Mauritz stellt sein Buch im „Bayern-Campus“ vor

Talentförderer unter sich: Rolf Mauritz (links) mit Basit Ahmad, Reha- und Athletik-Trainer im Jugendbereich des FC Bayern München. Foto: Rolf Mauritz

Issum Der Issumer, der eine private Fußballschule betreibt, hat sich auf Vermittlung von Hermann Gerland auf den Weg zum Deutschen Meister gemacht.

Rolf Mauritz hat’s jetzt sogar bis hinauf zum FC Bayern München geschafft. Der 70-jährige Issumer, früher ein erfolgreicher Unternehmer, widmet sich inzwischen schon seit vielen Jahren der Förderung der jüngsten Nachwuchskicker. Seit 2015 betreibt Mauritz auf einem Kunstrasenfeld am Issumer Nordring eine private Fußballschule, um seine Ideen in die Tat umsetzen zu können. „Unseren schönen Sport gibt’s schon seit 150 Jahren. Seitdem geht’s eigentlich nur um Ballannahme, Pass-Spiel und Schusstechnik. Und dieses Einmaleins sollte man Kindern schon im Vorschulalter beibringen“, sagt Mauritz.

Da seiner Meinung nach Deutschland in Sachen Förderung der Kleinsten noch in den Kinderschuhen steckt, hat der Issumer jetzt sogar ein Buch geschrieben. Mit seinem rund 100 Seiten starken Werk „Der richtige Kick-off“ machte sich Mauritz auf den Weg zum Deutschen Meister an die Säbener Straße. Den Kontakt hatte Hermann Gerland hergestellt – beide sind im „Bund deutscher Fußball-Lehrer“ engagiert.

In München nutzte der Autor und Kindertrainer die Gelegenheit, seine Ideen zwei Männern vorzustellen, die sich im „Bayern-Campus“ um die Stars von morgen kümmern. Rolf Mauritz traf sich vor Ort mit Marcel Schneider, Trainer der Münchener U-10- und U-12-Junioren, sowie Dr. Basit Ahmad, der für den Bayern-Nachwuchs als Reha- und Athletik-Trainer im Einsatz ist. „Beide waren sehr aufgeschlossen und an meinen Anregungen interessiert. Ich habe eine Einladung erhalten und werde demnächst einmal an der Säbener Straße hospitieren“, so Mauritz.

Vorher möchte er sein Fachwissen aber noch in der niederrheinischen Heimat vermitteln. Rolf Mauritz ist gerne bereit, bei interessierten Vereinen in der Region ein Bambini-Training abzuhalten und bei dieser Gelegenheit auch sein Buch vorzustellen. Der Autor hat sein Werk bei „Völcker Druck“ in Goch in einer Startauflage von 1000 Exemplaren fertigen lassen. „Der richtige Kick-off“ ist für 9,90 Euro erhältlich.