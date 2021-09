Fußball-Landesliga : Schwere Aufgabe für TSV Wachtendonk-Wankum

Robin Barth wechselte von der SG Essen-Schönebeck zum TSV. Foto: FuPa

Wachtendonk Die Mannschaft von Trainer Guido Contrino erwartet bereits am heutigen Donnerstag den SV Scherpenberg. Neuzugang Robin Barth, der die Offensive verstärken soll, ist spielberechtigt.

Von Klaus Schopmans

Der TSV Wachtendonk-Wankum hat in der Fußball-Landesliga einen guten Start erwischt. Die Bilanz von vier Punkten aus zwei Spielen kann sich sehen lassen. Dem 1:0-Heimsieg gegen den VfL Rhede folgte am vergangenen Sonntag ein 1:1 beim als Titelanwärter gehandelten PSV Wesel, das allerdings sehr schmeichelhaft war. Bereits am heutigen Donnerstag, 20 Uhr, bestreitet das Team sein drittes Spiel. Der TSV erwartet den SV Scherpenberg, der ebenfalls vier Punkte auf dem Konto hat.

Trainer Guido Contrino hofft, dass seine Mannschaft die Lehren aus dem PSV-Spiel gezogen hat. „Wir haben in Wesel vor allem vor der Pause viel zu viele Chancen zugelassen. Man hat nicht immer so viel Fortune“, sagt Contrino. Er schätzt den heutigen Gegner, der die SGE Bedburg-Hau zuletzt mit 4:1 bezwungen hat, ähnlich stark wie den PSV ein. „Da müssen wir noch an unserer Taktik feilen“, so Contrino.