Fußball Kreisliga B : Spitzenspiel in der Wachtendonker Laerheide

Gelderland TSV Wachtendonk-Wankum II – Sportfreunde Broekhuysen II (So., 15.30 Uhr). Vor dem Spitzenspiel gegen Broekhuysen hinterließ Wachtendonk in Vernum nicht den besten Eindruck. „Uns fehlt noch die Konstanz.

DJK Labbeck-Uedemerbruch – SV Walbeck II (So., 14.30 Uhr). Auf viele Stammspieler konnte Labbeck zuletzt nicht zurückgreifen, das machte sich auch durchaus in den Spielen bemerkbar. „Diese Spieler können den Unterschied ausmachen“, betont auch Labbecks Trainer Dirk Friedhoff. Walbeck gelang es bereits letzte Woche den Negativtrend zu stoppen, mit einem Punktgewinn bei Weeze. „In einem Duell auf Augenhöhe wollen wir weiter punkten“, sagt Walbecks Trainer Roland Böhme.

Fußball-B-Liga : B-Liga: SV Issum will Bonuspunkte in Broekhuysen

Viktoria Winnekendonk – Grün-Weiß Vernum II (So., 14.30 Uhr). „In Winnendonk müssen wir einfach richtig kämpfen“, fordert Gäste-Trainer Dirk Jung. Die Hausherren präsentierten sich zuletzt äußerst souverän, und möchten damit auch nicht aufhören. „Wir wollen an die letzten Spiele anknüpfen und die nächsten drei Punkte holen“, kündigt

Concordia Goch – DJK Twisteden II (So., 14.30 Uhr). Die DJK empfängt mit Goch ein weiterer Gegner aus der gleichen Tabellenregion. „Goch schätze ich spielerisch recht stark und ähnlich wie uns ein“, vermutet Twistedens Trainer Andre Elbers. Die Hausherren zeigten sich zuletzt in guter Form und holten sieben Punkte aus den letzten drei Spielen.

Germania Wemb – Viktoria Winnekendonk II (So., 14.30 Uhr). Ein wahres Kellerduell findet am Sonntag in Wemb statt. Beide Mannschaften konnten erst einmal in dieser Saison gewinnen. „Es wird nicht einfach, aber wir müssen gewinnen um unten rauszukommen“, fordert Wembs Trainer Yasar Morgar. Gleiches gilt für Winnekendonk, die jedoch keines ihrer letzten sechs Spiele gegen Wemb gewinnen konnten.