Fußball Kreisliga B2 : Kreisliga B 2: Fernduell um die Vize-Meisterschaft

Gelderland BV DJK Kellen II – TSV Weeze II. Genau einen Punkt brauchen die Gäste noch, um eine starke Saison mit dem zweiten Tabellenplatz zu krönen. „Den wollen wir in Kellen auf jeden Fall einfahren“, betont TSV-Coach Christoph Tönnißen, auch wenn sich seine Personalplanung wieder schwierig gestaltet.

Bereits in der vergangenen Woche standen fünf A-Jugendliche im Kader, in Kellen wird es kaum anders aussehen. „Die Jungs machen das aber richtig gut“, hat Tönnißen nur lobende Worte für die Jungspunde übrig.

SV Veert – Germania Wemb. Die einzige Mannschaft, die den TSV Weeze auf dem Weg zur Vizemeisterschaft vielleicht noch abfangen kann, ist der SV Veert. Der Spielverein hat drei Punkte Rückstand und das bessere Torverhältnis, muss also auf einen Kellener Sieg hoffen. „Wir wollen unsere Hausaufgaben auf jeden Fall machen und zum Saisonabschluss gewinnen“, erklärt Veerts Coach Timo Pastoors. Es wäre der zehnte Sieg in Folge für seine Mannen, die, abgesehen von der Auftaktniederlage in Weeze, eine perfektes Rückrunde hingelegt haben. Für die beiden vorderen Plätze hat es bislang dennoch nicht gereicht, sodass gegen Germania Wemb vor allem Wiedergutmachung auf dem Programm steht. Das Hinspiel hatte „nur“ unentschieden geendet.